كلية الآثار بجامعة سوهاج تفتتح معمل الحاسب الآلي الجديد

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، معملًا جديدًا للحاسب الآلي بكلية الآثار لخدمة العملية التعليمية، ظهر اليوم، رافقه الدكتور عبدالناصر يسن عميد الكلية، والدكتور فهيم فتحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود زرازير مدير وحدة الخدمات الالكترونية، وعبدالموجود حمدون أمين الكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن افتتاح المعمل يأتي في إطار خطة الجامعة لرقمنة التعليم ومسايرة العالم في ظاهرة التحول الرقمي، إضافة إلى خدمة طلاب الكلية في فهم المواد الدراسية من خلال حزمة من التطبيقات مخصصة لدراسة الآثار المصرية والإسلامية والترميم، مضيفاً أن المعمل سيتم توظيفه في عقد دورات تدريبية على مدار العام لثقل مهارات الطلاب والعاملين بالكلية وخارجها.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر يسن، عميد الكلية، أن تجهيز المعمل يأتي ضمن لائحة الكلية لربط الجانب النظري بتطبيقات عملية على الحاسب الآلي لتدريب الطلاب على الكتابة الهيروغلوفية ورسم وطبع الآثار كصورة طبق الأصل، موضحاً أن المعمل عبارة عن قاعة تحتوي على ١٥ جهاز حاسب آلي حديث مرتبط بشبكة انترنت، ومجهز بأحدث الأثاث المكتبي الذي يحقق راحة للطلاب خلال استخداماته المختلفة.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة استمع لشرح المفصل، على هامش افتتاح المعمل، لنموذج مجسم خريطة سوهاج السياحية، ويعد أول نموذج من نوعه بسوهاج، من عمل طلاب قسم الترميم بالفرقتين الثالثة والرابعة كنشاط صيفي لرعاية الشباب، إشراف وتنفيذ الدكتورة ريهام محمد علي.