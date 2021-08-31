ضبط مركز علاج طبيعي يديره صيدلي وعيادة غير مرخصة بسوهاج

نفذت لجنة من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، حملة علي العيادات والمراكز الطبية، غير المرخصة بمدن المحافظة، أسفرت عن ضبط مركز علاج طبيعي يديره صيدلي وعيادة نساء وولادة غير مرخصة تضم غرفة عمليات وأدوية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وشارك في الحملة أعضاء جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية.

وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة بسوهاج، اليوم، إنه تم تنفيذ حملة بتوجيهات وتعليمات من الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، وضمت الحملة كل من الدكتور محمد سيد فقير، مفتش العلاج الحر بالمديرية والدكتور خالد سعد، مفتش بإدارة الصيدلة.

ضبط عيادة نساء وتوليد غير مرخصة

وتمكنت الحملة من ضبط عيادة نساء وتوليد غير مرخصة وبها غرفة عمليات غير مطابقة للاشتراطات الصحية واشتراطات مكافحة العدوى، ويوجد بها أدوية منتهية الصلاحية وتم تحريز الأدوية و تحرير المحاضر اللازمة.

ضبط مركز علاج طبيعي للسمنة والنحافة يعمل دون ترخيص

كما تم ضبط مركز علاج طبيعي للسمنة والنحافة بمركز دار السلام يعمل دون ترخيص ويديره صيدلي ويعمل به أشخاص غير متخصصين وبدون إشراف طبي وبداخله عدد من الأجهزة بالمخالفة للقانون وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملات مستمرة و بشكل مكثف لاتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة تجاه المنشآت الطبية المخالفة للقانون وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.