برعاية جامعتي الأقصر وجنوب الوادي.. لقاءات توعوية لمحو الأمية

استمرت اللقاءات التوعوية السنوية لمحو الأمية لليوم الثالث على التوالي مع طلاب جامعتي الأقصر وجنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تعقدها الجامعات لطلابهما للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث عُقدت اللقاءات مع طلاب الجامعة من أبناء مركز القرنة لتعريف الطلاب بكيفية المشاركة في المشروع، في إطار الجامعتين الخدمي في المشروع القومي لمحو الأمية في فترة الإجازة الصيفية.

لقاءات توعوية بمشروع محو الأمية داخل المراكز

وتضمنت اللقاءات التعريف بعملية فتح الفصول والتعرف على طرق جذب الدارسين لفتح الفصول داخل المركز، فضلًا عن المهارات التي يجب أن يتحلى بها الطالب للتدريس، وكذلك توقيت الدراسة ومدة الفصل الدراسي، وكذلك نموذج الامتحان الذى يوضع للدارس لكى يجتاز هذا الامتحان، وما هي الحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين في نهاية الدراسة، وتم في نهاية اللقاء الاستماع إلى تساؤلات الطلاب التي تدور في أذهانهم والرد عليها ووضع الحلول لكل المعوقات التي قد تواجههم، داخل مراكز محافظة الأقصر.

لقاءات توعوية برعاية جامعتي الأقصر وجنوب الوادي لمدة أسبوع

وحضر اللقاء كلًا من الدكتور محمد سيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادي، وكذلك محمد سيد الكامل، منسق عام اللجنة الاشرافية بجامعة جنوب الوادي، فضلًا عن منتصر السعيد منسق عام اللجنة الإشرافية بجامعة الأقصر، بالإضافة إلى منسقي الكليات ومدير إدارة محو الأمية بالقرنة.

والجدير بالذكر، إن اللقاءات التوعوية التي تعقدها الجامعة، تستمر لمدة أسبوع، على ان يتم انعقاد لقاء في كل مركز من مراكز محافظة الأقصر، وفي يوم الثلاثاء يتم عقد لقاء بمدينة الطود بقاعة مجلس المدينة، ويوم الأربعاء بمدينة إسنا بقاعة مجلس المدينة، فيما تختتم اللقاءات التوعوية يوم الخميس بمدينة أرمنت بقاعة الشبان المسلمين.