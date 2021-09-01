حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحمل بأنّهم قياديّون بالفطرة، فهم يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعيّ، ما يجعلهم ينجزون مهامّهم بنجاح تامّ، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

قد تميل للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في وضع معاكس ما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.