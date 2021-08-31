حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم مميزات برج الميزان العدالة والبحث عن حق الغير، فهو يميلون إلى التوازن والاتزان، لذلك هم محببون في المجتمع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة، ويساعدك على التطور والتقاط الفرص أو التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم برج الميزان 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بسحر أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.