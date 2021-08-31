تبطين ترعة بدران بالحسينية بتكلفة 14 مليون جنيه وسط إشادة الأهالي

رصدت قناة «إكسترا نيوز» بدء أعمال تأهيل وتبطين ترعة بدران بمركز الحسينية بالشرقية، بطول 4 كيلو مترات وبتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروع يعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المائية

وقال أحد العاملين بوزارة الري، إن المشروع القومي «حياة كريمة» ينفذ مشروع تبطين الترع، الذي كان حلما لكل مهندس يعمل بوزارة الموارد المائية والري، خصوصا وأن هذا المشروع يعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع، وترعة بدران طولها حوالي 5 كيلو 830 مترا، وتحدد تأهيلها بحوالي 4 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه، كل ذلك يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة الحسينية.

مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات القومية

ويعد مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذ بالوقت الجاري لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام، وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

10 دقائق توصل المياه للمزارعين

وقدم أحد المواطنين بمحافظة الشرقية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة «حياة كريمة» على مشروع تبطين الترع، مؤكدا «هو مشروع جميل علشان وفر علينا الخسارة اللي بتحصل في المياه، وثانيا المياه بقت توصل بسرعة بعد ما كانت بتقعد 15 يوم، والمية مجرد ما بتتفتح من الترعة الرئيسية 10 دقايق وبتكون المية وصلت، للمزارعين».

وكانت الدولة المصرية قد وضعت على رأس أولوياتها بناء الإنسان وحق من حقوقه الحياة الكريمة، فكانت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى والنجوع والكفور في كافة محافظات الجمهورية في مشروع هو الأكبر والأضخم في مصر على مر العصور.