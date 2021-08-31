حظك اليوم الثلاثاء 31-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص قطاع كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية على قراءة الطالع يوميًا، التي تختلف من برج لآخر وفقا لحسابات عالم الفلك، والتي تخبر البعض ببعض أحداثهم اليومية، ويصل عدد الأبراج السنوية إلى 12 برجًا، وتنقسم إلى 4 أنواع، مائية، ترابية، هوائية، نارية، وهو ما يؤثر على طاقة البعض وتحركات حياتهم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج الحمل 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تعيش اليوم أوقاتا حلوة مع من تحب وتسعد بحياتك الشخصية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لهذه الأمور الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الثور 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تكون لبقا وحريصا في خياراتك وأن تتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج السرطان 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدعم خطواتك ويعدك بالنجاح والتقدم.

حظك اليوم برج الأسد 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك بالخيال الخصب والحماس ويجعلانك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع التطورات وما يستجد.

حظك اليوم برج العذراء 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تبدِ استياءً أو تبرما وحاول أن تتعامل بهدوء وبدون ضجيج أو إعلان لخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة، ويساعدك على التطور والتقاط الفرص أو التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم برج الميزان 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بسحر أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ يمنحانك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 31-8-2021 على الصعيد المهني

انتبه في توقيع أي أوراق ولا تغامر، وكن هادئا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك.

حظك اليوم برج القوس 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الجدي 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الدلو 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 31-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم برج الحوت 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب ولا تركز على الزلات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.