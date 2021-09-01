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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:12 ص | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بكونه شخصية منظمة، يبتعد عن الفوضى قدر الإمكان، كما أنه لديه حس مرهف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع، وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة، والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تستمتع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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