حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع التطورات وما يستجد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

لا تبدِ استياءً أو تبرما وحاول أن تتعامل بهدوء ودون ضجيج أو إعلان لخططك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.