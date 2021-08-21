تفاصيل مناقصة «السلع التموينية» لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم السبت، عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any Origin، وذلك لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وتطلب الهيئة السكر على أربع فترات تسليم كالتالي: 50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2021، و50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2021، و50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، و50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021.

ويتم فتح الاعتماد المستندي بالاطلاع من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وسيكون تقديم العروض في موعد أقصاه 28 أغسطس 2021.