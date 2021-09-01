حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان يتميزون بقدرتهم على الموازنة بين جميع أمورهم الحياتية، سواء كانت العلمية أو العملية أو الشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك، ونظم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وحاول أن تغيّر نظرتك للأمور كي تجد حلا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.