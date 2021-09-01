قبل طرحه اليوم.. التفاصيل الكاملة لفيلم ماكو

تستقبل دور العرض المصرية، فيلم «ماكو»، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 سبتمبر، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، والظروف التي فرضتها الأزمة على طبيعة عمل السينمات طوال العام ونصف العام الأخيرة.

فيلم ماكو، من بطولة بسمة، ناهد السباعي، نيكولا معوض، محمد مهران، خالد أنور، منذر ريحانة، سارة الشامي، فريال يوسف، عمرو وهبة، والبطل التركي مراد يلدريم، وغيرهم من النجوم، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم ماكو، وهم كالتالي:

- بدأ فيلم «ماكو» تصوير فيلم قبل عامين تقريبًا

- شهد الفيلم انسحاب عدد من الفنانين منهم قصي خولي، ومنة فضالي.

- أعلنت الفنانة بسمة عن انسحابها من المشروع بشكلٍ كامل، إلا أنها عاودت استكمال تصوير مشاهدها مجددًا.

- أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حول عبارة «سالم اكسبريس» عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.

- شهدت كواليس التصوير إصابة كل من بسمة وناهد السباعي، لاسيما وأنّ غالبية مشاهدهم جرى تصويرها تحت الماء.

- جرى الاستعانة ببدل غطس خاصة من الخارج، بشأن تسهيل المهام على المُمثلين الذين يصورون مشاهدهم تحت الماء.

- خضع فريق المُمثلين كافة، لتمارين قاسية، لاسيما عمرو وهبة ومحمد مهران، بشأن التحضير بشكلٍ جيد للفيلم.

- كشف قصي خولي، في تصريحات تليفزيونية سابقة سبب انسحابه من الفيلم، أنه تعرض لقطع في الوتر في ذراعه، وكان عليه أن يجري عملية جراحية في وقت تصوير الفيلم.

- فريال يوسف جاءت بديلة للفنانة منة فضالي.

- عبارة «سالم إكسبريس» غرقت في البحر الأحمر ديسمبر 1991، أثناء رحلتها من جدة إلى سفاجا، بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية، ما تسبب في غرق 476 شخصًا.