جامعة سوهاج تعلن بدء المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للثانوية العام

تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، توافد طلاب المرحلة الثانية الحاصلين على الثانوية العامة إلى مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، وذلك لتسجيل رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021/ 2022، والتى تستمر لمدة 5 أيام، فى الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى السبت 4 سبتمبر القادم، وفق بيان أصدره المركز الإعلامي بجامعة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق إن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات تستهدف 243 ألف طالب وطالبة، بحد أدني 254.5 درجة، بنسبة 62.7% للشعبة العلمية علوم ورياضة، أما الشعبة الأدبية 238 درجة، أي بنسبة 58.5%، موضحاً أنه تم تجهيز عدد من القاعات والمعامل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت فائق السرعة، وذلك لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت.

وأشار الدكتور محمود أبو المجد، رئيس مكاتب التنسيق بالجامعة، إلى أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب داخل معامل الجامعة، وتشمل معمل نادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل بدروم كلية الطب الأكاديمي A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.

وأضاف المهندس علاء عاطف، مساعد رئيس مكتب التنسيق، أنه تم تخصيص عدد المنسقين ذوي الخبرة في مجال التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لمساعدة الطلاب عند كتابة رغباتهم، منعاً لحدوث أي أخطاء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.