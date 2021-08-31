قيمتها تخطت 6 ملايين جنيه.. ضبط بضائع مهربة جمركيًا بميناء دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء دمياط البحري، من ضبط حاوية بضائع مخالفة لمشمولها الأصلي برسوم جمركية 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

تصدير«فستق مقشر» داخل حاوية غير مطابقة للمواصفات القياسية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (صاحب شركة للاستيراد والتصدير - كائنة بمدينة نصر) إعادة تصدير رسالة «فستق مقشر» داخل إحدى الحاويات بوزن 10 أطنان، إلى إحدى الدول والسابق رفضها من قِبل الجهات المعنية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية، وقيام الشركة المذكورة بالتصرف فى جزء من مشمول الرسالة وتهريبه للسوق المحلي دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

و عقب تقنين الإجراءات جرى تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 184 شيكارة فستق مقشر، ومختلط بقشر بإجمالى وزن 9,200 طن لعدم مطابقة جزء من المشمول المعاد تصديره للمشمول الأصلى الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون).

اعترفات المندوب

وبمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركي مقيم بمحافظة الدقهلية)، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلي، واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي للمضبوطات بمبلغ (6589525) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين جنيهًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.