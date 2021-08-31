التضامن: إطلاق قافلة «أبواب الخير» للعمل الخيري الأحد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيجري إطلاق أكبر قافلة خيرية «أبواب الخير» الأحد المقبل، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، لافتة إلى أنه سبق الحصول على 3 أرقام قياسية في القوافل الخيرية.

إطلاق قافلة إلى السودان محملة بـ2 طن كحول بداية الشهر المقبل

وأضافت القباج فى تصريحات للصحفيين، أنه سيجري إطلاق قافلة أخرى إلى السودان، بداية الشهر المقبل، تضم معقمات وكحول، موضحة أنه جرى تجهيز 5 آلاف بطانية و2 طن كحول.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية وفرت حزمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لدولة السودان الشقيق، بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تبرعك حياة لغيرك

وأشار إلى أن من أهداف الهلال الأحمر، رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية عبر وسائل الإعلام، والنشرات، والتنويهات التليفزيونية، والندوات، وتدريب مجموعات من الرائدات الصحيات، كما يعمل على توفير خدمات علاجية بأسعار رمزية في المراكز والعيادات الطبية، ومراكز تنظيم الأسرة، والمستشفيات التابعة للجمعية وفروعها.

وأضاف الناظر، خلال احتفالية الهلال الأحمر المصري للتوعية بالتبرع بالدم، تحت شعار «تبرعك حياة لغيرك»، أن الهلال الأحمر المصري، سيعمل على إقامة مراكز مجهزة بوسائل وآليات التدريب على الإسعاف الأولي، وتوفير عيادات.

وأوضح أن الهلال، يمتلك خمس بنوك دم بمدن القاهرة، الإسكندرية، طنطا، قنا ودمنهور، مشيرا إلى أنه سيجري إضافة بنك دم سوهاج للانضمام إلى القائمة، وذلك لرعاية خاصة للحالات المحتاجة لنقل دم متكرر، مع تقديم خدمات الدم وتشجيع عمليات التبرع به.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر المصري، يعمل على إقامة روابط قوية وعلاقات وثيقة مع المجتمع الدولي، من خلال تعاونه وشراكته مع مكونات الحركة الدولية.