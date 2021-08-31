نتائج تنسيق مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، نتائج تنسيق قبول حملة الشهادة الإعدادية في مدارس التمريض، التابعة لمديرية الصحة على مستوى المحافظة، للعام الدراسي المقبل.

قبول 591 طالباً وطالبة بمدارس التمريض في المنيا

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالى المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة بلغ 591 طالباً وطالبة، الذين انطبقت عليهم شروط القبول واجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي وكشف الهيئة واختبارات القدرات.

نتائج تنسيق 12 مدرسة للتمريض بمحافظة المنيا

وأوضحت الدكتورة هبة لبيب، مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرة الصحة بالمنيا، أن نتائج التنسيق بجميع مدارس التمريض على مستوي المحافظة وعددها 12 مدرسة منتشرة بمراكز ومدن المحافظة هي كالآتي:

- 60 طالبة بمدرسة تمريض بنى مزار للبنات.

- 60 طالبة بمدرسة تمريض مغاغة للبنات.

- 92 طالب بمدرسة تمريض أبا الوقف للبنين بمركز مغاغة.

- 60 طالبة بمدرسة تمريض مطاى للبنات.

- 25 طالبة بمدرسة تمريض العدوة للبنات.

- 49 طالباً بمدرسة تمريض المنيا للبنين.

- 33 طالبة بمدرسة تمريض الفكرية للبنات بمركز أبو قرقاص.

- 45 طالباً بمدرسة تمريض قرية زهرة للبنين بمركز المنيا.

- 52 طالباً بمدرسة تمريض الأشمونين للبنين بمركز ملوي.

- 32 طالبة بمدرسة تمريض المنيا للبنات.

-31 طالباً بمدرسة تمريض مطاى للبنين.

- 30 طالباً بمدرسة تمريض أتليدم للبنين بمركز أبوقرقاص.

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في المنيا

ووافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق الخميس الماضي، على خفض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام والفني، للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث تم تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام إلى 222 درجة، بدلاً من 225 درجة، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة ولوجود أماكن شاغرة.