التعليم تسمح لـ«مهكري التابلت» بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العام

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشئون القانونية بالوزارة، انتهت من التحقيقات الخاصة في وقائع الغش بامتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول، والعقوبات التي ستطبقها الوزارة على الطلاب مهكري جهاز التابلت، وخروجه عن سيستم المدرسة خلال الامتحانات، والطلاب الذين صوروا ونشروا أسئلة الامتحانات، ونشرها على صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي، أثناء الامتحان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه رأفة بالطلاب الذين تعمدوا تهكير التابلت خلال امتحانات الدور الأول، فإنه سيجري السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، الذي يبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل، مع الحصول على نصف الدرجة فقط، أسوة بباقي طلاب الدور الثاني.

حرمان من نشر امتحانات الثانوية العامة على النت

وتابع المصدر قائلاً: إنه سيجري حرمان كل من صور ونشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها بأية وسيلة من الامتحانات، بين عام وعامين، حسب نوع الخطأ الذي جرى ارتكابه، مع عدم دخولهم امتحانات الدور الثاني.

امتحانات الدور الثاني ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا

وأشار المصدر، إلى أن السماح للطلاب مهكري التابلت بدخول الدور الثاني، جاء رأفة بهم، لظروف تطبيق التابلت في الامتحانات لأول مرة، وهذا قرار إنساني في المقام الأول، تسعى وزارة التربية والتعليم من خلاله لمعاقبة الطالب على هذا الخطأ، بالحد الأدنى من العقوبة، باعتبار أنهم لم يستفيدوا من التهكير، أو يؤثروا على سير الامتحانات كما فعل الذين قاموا بالتصوير والنشر، وتسببوا في الإخلال بنظام الامتحانات.

وأكد أن امتحانات الدور الثاني، ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسيجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية والمراجعات للطلاب، استعدادا لامتحانات الدور الثاني، مشددا على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنصات.