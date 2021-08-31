التعليم تسمح لـ«مهكري التابلت» بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العام
استمرار حرمان كل من صور ونشر الامتحانات من الدور الثاني
كتب:
أميرة فكري
06:59 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الامتحانات_ صورة أرشيفية
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشئون القانونية بالوزارة، انتهت من التحقيقات الخاصة في وقائع الغش بامتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول، والعقوبات التي ستطبقها الوزارة على الطلاب مهكري جهاز التابلت، وخروجه عن سيستم المدرسة خلال الامتحانات، والطلاب الذين صوروا ونشروا أسئلة الامتحانات، ونشرها على صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي، أثناء الامتحان.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه رأفة بالطلاب الذين تعمدوا تهكير التابلت خلال امتحانات الدور الأول، فإنه سيجري السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، الذي يبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل، مع الحصول على نصف الدرجة فقط، أسوة بباقي طلاب الدور الثاني.
حرمان من نشر امتحانات الثانوية العامة على النت
وتابع المصدر قائلاً: إنه سيجري حرمان كل من صور ونشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها بأية وسيلة من الامتحانات، بين عام وعامين، حسب نوع الخطأ الذي جرى ارتكابه، مع عدم دخولهم امتحانات الدور الثاني.
امتحانات الدور الثاني ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا
وأشار المصدر، إلى أن السماح للطلاب مهكري التابلت بدخول الدور الثاني، جاء رأفة بهم، لظروف تطبيق التابلت في الامتحانات لأول مرة، وهذا قرار إنساني في المقام الأول، تسعى وزارة التربية والتعليم من خلاله لمعاقبة الطالب على هذا الخطأ، بالحد الأدنى من العقوبة، باعتبار أنهم لم يستفيدوا من التهكير، أو يؤثروا على سير الامتحانات كما فعل الذين قاموا بالتصوير والنشر، وتسببوا في الإخلال بنظام الامتحانات.
وأكد أن امتحانات الدور الثاني، ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسيجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية والمراجعات للطلاب، استعدادا لامتحانات الدور الثاني، مشددا على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنصات.