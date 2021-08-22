متحف الحضارة يعرض أزياء وإكسسوارات ونوتة فرقة موكب المومياوات للزوار

قرر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عرض أربعة قطع من الأزياء والإكسسوارات التي استخدمت في حفل موكب المومياوات الملكية، تخليدًا للاحتفالية الاستثنائية والتاريخية التي جذبت جميع أنظار العالم في شهر أبريل الماضي، بإلاضافة إلى عرض النوتة الموسيقية والعصا الخاصة بقائد الأوركسترا، وذلك بمنطقة الاستقبال بالمتحف.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن فكرة عرض هذه القطع تأتي ضمن الأفكار الجديدة التي تطرحها إدارة المتحف من خارج الصندوق لإثراء و تطوير العرض المتحفي به، وتخليد ذكرى موكب المومياوات الملكية، مما يعمل على جذب المزيد من الزوار خاصة الذين تابعوا هذا الحدث الاستثنائي وغيرهم من المهتمين بالأزياء.

وفي ردود فعلهم على الخطوة الجديدة، أبدى الزوار إعجابهم بها، حيث التقطوا العديد من الصور بجانب هذه القطع، معربين عن سعادتهم بهذه الإضافة التي تذكرهم دومًا بهذا الحدث الذي أبهر العالم.

واستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في أبريل الماضي، المومياوات الملكية في موكب مهيب قادم من المتحف المصري بالتحرير، واحتفظ المتحف بعدد من اللوحات الدعائية الخاصة بالموكب تخليدا لذكراه.