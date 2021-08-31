الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية: التنسيق إلكتروني دون تدخل بشري

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنهم يعملون على إراحة الطلبة وأولياء الأمور قدر ما يستطيعون، بما تسمح الإمكانيات، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الحد الأدنى للقبول بالكليات والجامعات الخاصة، وعلى سبيل المثال فإن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب العام الدراسي الماضي كان 95% وحاليًا وصل إلى 87%، أي أن هناك انخفاضًا بنسبة 8%، مشددًا على أن التنسيق يجري بطريقة إلكترونية دون تدخل بشري.

انخفاض حدود القبول بالجامعات

وأضاف «الغر»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه لم يتخيل أحد أن تنخفض حدود القبول بالجامعات إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية ناشئة ومعظمها في أماكن بعيدة، ولذلك فإنها تنخفض أكثر بنسبة 2% إلى 3% لتكون هذه وسيلة من وسائل الجذب لهذه الجامعات، ولكن بعد أن تستوفي هذه الجامعات أعدادها بعد 4 سنوات ستتساوى مع الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنهم انتظروا بعد الانتهاء من التنسيق في الجامعات الحكومية وبعدها أعلنوا تنسيق الجامعات الخاصة، موضحًا أنهم يحسبون عدد الطلبة والأماكن المتاحة وتنسيق الجامعات الحكومية، ثم يعلنون حدود التنسيق.

وشدد على أن التنسيق الإلكتروني مهم للغاية، ويحدث بصورة إلكترونية مطلقة لا يحدث فيها تدخل بشري، والحاسب الآلي يوزع الطلاب وفقًا للرغبات التي وضعوها في التنسيق، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من المنح، منها منح الجامعات الأهلية وتقدمها الحكومة وتدفع قيمتها، أما الجامعات الخاصة فهي منح تقدم لغير القادرين من المتفوقين، والجامعة لديها إمكانية أن تقدم منحًا لـ5% من المتفوقين ضمن صفوفها.