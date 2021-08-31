تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر، وذلك خلال اجتماع المجلس الدوري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس و رؤساء الجامعات الخاصة.

واعتمد المجلس الحدود الدنيا لمختلف الكليات بعد ظهور الحدود الدنيا لكليات الجامعات الحكومية والتي كشفت انخفاضا حادا في تنسيق الكليات للعام الجامعي 2021-2022، خاصة كليات القطاع الطبي وكليات الهندسة وكليات القمة للقطاع الأدبي.

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» الحد الأدنى لتنسيق الجامعت الخاصة 2021 في مصر لمختلف الكليات:

-كلية الطب البشري 87%.

-كلية الصيدلة 83%.

-كلية العلاج الطبيعي 83%.

-كلية طب الأسنان 85%.

-كلية الهندسة 75%.

-كلية علوم الحاسب 68%.

-كلية الطب البيطري 77%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر

-كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

-كلية العلوم الأساسية 60%.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

-كلية الإعلام 60%.

-كلية الفنون 64%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

-كلية اللغات والترجمة 60%.

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية السياحة 55%.

-كلية التربية 55%.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للطلاب الراغبين في الإلتحاق وفقاً للحد الأدنى لتنسيق الجامعت الخاصة 2021 في مصر، المعلن من قبل الأعلى للجامعات الخاصة أمس، موضحة أن التسجيل مستمر لمدة 6 أيام متتاية تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهي الأحد المقبل، على أن يجري الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر المقبل.

واستعدت عدد من الجامعات لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة من خلال تجهيز عدد من المعامل، لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم وتحميل الأوراق المطلوبة على السيستم.