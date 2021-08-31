بهاء سلطان يحيي حفلًا على المسرح الروماني بمارينا الخميس المقبل

تُقدم منصة «MWM» وشاشة «المحور»، ثالث حفل على المسرح الروماني بمرينا، مع النجم بهاء سلطان، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر 2021، وطرحت تذاكر الحفل خلال الساعات الماضية ووصل سعرها إلى 600 جنيه، مع تنويه عدم السماح لدخول الأطفال أقل من 12 عاما.

ومن جانبه في إطار الترويج للحفل، نشر بهاء سلطان الـ«بوستر» الخاص به عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، وكتب عليه قائلًا: «سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً».

محمد منير قدم حفلا غنائيا على المسرح الروماني بمارينا الخميس الماضي

وكان الفنان محمد منير أحيا الخميس الماضي حفلاً على المسرح الروماني بمارينا، شاركته فيه الفنانة روبي، نظمته شركة «إم دبليو ام وقناة المحور» في ثاني حفلاتها بالمسرح الروماني بمارينا، وغنى منير على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه.

الجمهور احتشد في المسرح قبل بدء الحفلة بـ 6 ساعات

واحتشد الجمهور لحضور حفل النجم محمد منير بالمسرح الروماني، وبدأ الجمهور التوافد على المسرح منذ الرابعة عصراً، رغم أن بداية الحفل كان في العاشرة مساءً، وحين بدأ الحفل وظهر «الكينج» على المسرح بدأ الجمهور يهتف له «الكبير كبير يا محمد يا منير»، فرد عليهم قائلاً: «أنا مش كبير الشعب المصري وقيادته هم اللي كبار».