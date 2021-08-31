تعرف على مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية والخاصة

يرغب كثيرون من الطلاب في الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية، خاصةً بعد توسع الدولة في إنشاء كليات بالجامعات، بعد إنشاء اول كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، وهي الثانية على مستوى الشرق الأوسط، كما انتشرت هذه الكليات في عدد من الجامعات الخاصة، كما يرغب الطلاب في معرفة مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي للعام الدراسي الجديد، قبل الالتحاق بها، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العالي أن هناك أماكن شاغرة بالكلية في المرحلة الثانية من التنسيق، وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة.

وتستعرض« الوطن»، كل ما تريده معرفته عن مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي، وكذلك التنسيق، في إطار ماتقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ والجامعات الحكومية

ووفقاً لجامعة كفر الشيخ، فإن مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، كانت تبلغ 710 جنيهات العام الماضي، فيما عدا برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي الجديد، وهو برنامج مميز وخاص تكون مصاريفه مرتفعة عن الأقسام الـ4 العادية، ومن المقرر أن يجتمع مجلس شئون الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لتحديد المصروفات الدراسية التي من المتوقع ألا تزيد عن العام الماضي، كما تختلف مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي من جامعة لأخرى، وتكون بنظام الساعات المعتمدة، لكنها لا تزيد عن 750 جنيهاً.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات الخاصة

وتختلف مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات الخاصة والأهلية، التي تتواجد بها كليات ذكاء اصطناعي، حيث تبدأ من 36 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وفقاً لطبيعة الجامعة وما يحدده مجلسها وفقاً للوائحها، وتحدد مجالس إدارات الجامعات الخاصة المصروفات مع بداية كل عام دراسي.

شروط التقديم بكلية لذكاء الاصطناعي

ويتطلب التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي عدداً من الشروط منها:

- أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع المناسب.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة

- أن يتم مراعاة أسبقية الحجز نظراً لأنها تقبل أعداداً محدودة.