مستقبل وطن بكفرالشيخ يوزع 300 كرتونة مواد غذائية ولحوم في مطوبس

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بالتنسيق مع أمانة مركز مطوبس، 300 كرتونة وعبوة مواد غذائية وكمية من اللحوم على الأهالي بمركز مطوبس، ضمن مبادرة «رد الجميل» في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي يدعمها حزب مستقبل وطن بجميع المحافظات.

يأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، وأحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ.

الكراتين ضمن مبادرة رد الجميل

وقال أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بكفر الشيخ، وزعنا 300 كرتونة وعبوة مواد غذائية بالتنسيق مع أمانة مركز مطوبس، بإشراف الدكتورة فريدة عبده، أمينة الحزب بمركز مطوبس، وإيهاب المسماري، أمين التنظيم بالمركز، ضمن مبادرة «رد الجميل» لتوزيع السلع الغذائية واللحوم والتي تبنتها أمانة مطوبس، مشيدًا بالجهد الكبير الذي تبذله أمانة مركز مطوبس من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، آخرها توفير كمية من المواد الغذائية تم توزيعها اليوم بالتنسيق مع أمانة المحافظة.

شارك في القافلة الدكتورة حنان قنديل، أمينة المرأة بالمحافظة، والمهندس خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ومحمد عرابي، عضو هيئة مكتب المحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة والمركز.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.