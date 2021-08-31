الصحة تحذر: «ممنوع تلقي لقاح كورونا أثناء تناول مضاد حيوي»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بوزارة الصحة والسكان، إنه كانت هناك قيود بسبب جائحة فيروس كورونا، وشعر الكثير من المواطنين بالملل نتيجة الحظر، «بعد سنتين فقدنا الحذر، واستمتعنا شوية، ولاقينا الأعداد زادت تاني وفيه وفيات بيتم رصدها، بس بنعيد تاني ونقول الحذر ثم الحذر، اللي حصل قبل كده حصل، ومش هنلوم عليه حد، إحنا ريحنا شوية تعالوا نلتزم».

ممنوع الحصول على لقاح كورونا أثناء تناول مضاد حيوي

وأضاف «حسني»، خلال حواره في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، وسهير جودة، على شاشة «سي بي سي»، أن الشخص الذي يُعاني من أعراض مشابهة لأعراض البرد، لا يأخذ لقاح كورونا في الوقت الحالي، وممنوع الحصول على اللقاح أثناء تناول المضاد الحيوي، «اللي عنده رشح أو عطس يأجل اللقاح، ومياخدش مضاد حيوي، لأنه لو بياخد مضاد حيوي يبقى عنده فطريات، لما يخلص المضاد يبقى ياخد اللقاح».

ممكن الحصول على لقاح كورونا بعد شهر من التعافي

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن التطعيمات الموجودة حتى الآن فعالة ضد متحور «دلتا» حتى هذه اللحظة، فمعظم اللقاحات تأتي بنتائج مع المتحور بنسبة تتعدى الـ 70%، « متحور دلتا شهد فقط تقليل في الفاعلية، وليس عدم الفاعلية نهائيًا»، مؤكدًا أن الوزارة كانت تنصح بأخذ اللقاح بعد التعافي من الفيروس بـ 3 شهور، والآن نقول من الممكن الحصول عليه بعد شهر من التعافي.