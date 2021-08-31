«صحة الأقصر» تواصل تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

تواصل مديرية الصحة بالأقصر، للأسبوع الثاني على التوالي، أعمال حملة تطعيم كافة العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة الأقصر في جنوب الصعيد، بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث خصصت مديرية الصحة فريقاً طبياً متنقلاً لهذا الغرض، مع مُراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تعليمات وزارة الصحة والسكان باستمرار عمليات تطعيم جميع العاملين داخل المؤسسات والهيئات الحكومية في مصر بلقاح فيروس كورونا، حفاظاً على سلامتهم.

محافظ الأقصر يُناشد المواطنين تلقي اللقاح

وناشد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جميع المواطنين من أهالي المحافظة ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع بشكل عام، فضلاً عن الحد من الإصابات بالفيروس المستجد، معرباً عن تقديره وشكره لجميع الفرق الطبية بمديرية الصحة والسكان في محافظة الأقصر، لجهودهم المستمرة وعملهم المخلص في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

صحة الأقصر تخصص 5 مراكز طبية لتلقي لقاح كورونا

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، في وقت سابق، عن تخصيص عدد من الفرق الطبية المتحركة لتطعيم جميع العاملين داخل الهيئات والمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى استمرار تطعيم المواطنين لقاح فيروس كورونا من خلال المراكز الثابتة المخصصة داخل المحافظة، ممن يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، وهي 5 مراكز ثابتة تم توزيعها على مراكز الأقصر، حيث يتم تلقي اللقاح من الصباح وحتى نهاية اليوم مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

كما تجري أعمال تطعيم راغبي السفر للخارج من المواطنين بلقاح فيروس كورونا، في عدد 6 مراكز ثابتة بمحافظة الأقصر، كإجراء وقائي قبل السفر إلى الخارج.