الجمارك تحبط محاولة تهريب 202 شيشة إلكترونية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الجمرك، من ضبط عدد من أجهزة تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية)، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البضائع المضبوطة داخل 9 حقائب لراكبين على طائرة مصر للطيران قادمة من موسكو

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان لها، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من موسكو، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية، فى راكبة مصرية قادمة من روسيا تحمل معها 9 حقائب.

وأضافت «الجمارك»، أنه عند سؤال الراكبة إذا كانت تحوي حقائبها إية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفى، فتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص، فأفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

ضبط 202 جهاز تسخين التبغ إلكترونيا «IQOS»

وأكدت مصلحة الجمارك أنه بعرض الموقف على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مصطفى صادق مأمور الجمرك تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم فتبين وجود 202 جهاز تسخين التبغ إلكترونيا «IQOS» ( شيش إلكترونية )

وأشارت المصلحة إلى أن عبدالعال نعمان مدير الجمرك، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 139 لسنة 2021، ولفتت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.

كانت الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم واحد بمطار القاهرة الدولي تصدت أمس لمحاولة تهريب عدد من الخناجر ذات النصل المعدني الحاد المدبب، مخالفة للقانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.