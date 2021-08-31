الجمارك تحبط تهريب «أجهزة سجائر إلكترونية» بصحبة راكبة قادمة من روسيا

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 202 جهاز«IQOS»، الخاص بالسجائر الإلكترونية، أخفتها راكبة مصرية داخل طيات ملابسها فى أحد حقائبها، لتضليل رجال الجمارك، وذلك فور وصولها من دولة روسيا، حيث تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

الجمارك تحبط تهريب 202 جهاز IQOS للسجائر الإلكترونية

يشار إلى أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة المصرية، القادمة من موسكو، استوقف محمد نبيل، مأمور الجمرك راكبة مصرية، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد صباح مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب.

وكلف صابر عبد الحميد، نائب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، أحمد مجاهد تحت إشراف حازم على، مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن وجود 202 جهاز «IQOS»، المستخدمة للسجائر الإلكترونية، مخبأ داخل حقائب كبيرة الحجم، اخفتها بين طيات الملابس.

ومن جانبه، أمر عبدالعال نعمان، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة.

وكان رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، أحبطوا محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية وعلب الأدوية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، حيث استوقف عبد اللطيف الحسيني، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، فور وصوله من اسطنبول، حيث تبين وجود قاع سحرى بحقيبته يحتوى على 115 كيس من الشاش المستخدم في العمليات الجراحية والذى يساعد على إلتئام الجروح.

الراكب أخفى الأدوية حول جسده

كما تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من احباط محاولة راكب مصرى قادم على نفس الرحلة، تم الإشتباه به «نظرا لقصر المدة وتعدد سفرياته»، حيث تبين وجود كمية من الأدوية البشرية، مخبأة حول جسده، حيث تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بحق الراكبين.