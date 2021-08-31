رسوم امتحانات الثانوية العامة.. 1500 جنيه للمواد القومية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 لجميع المراحل التعليمية، في إطار استعداداتها لبدء الدراسة في شهر أكتوبر المقبل، بما فيها رسوم امتحانات الثانوية العامة في المواد القومية.

التعليم: رسوم امتحانات الثانوية العامة لصالح «المشروعات التعليمية»

وأضافت الوزارة، أن رسوم امتحانات الثانوية العامة وما في مستواها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

ويسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامـة مبلغ (1500) جنيه نظير خدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

رسوم تسديد الاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب تسديد الاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية وفق الآتي:

- يسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والثانوي الفني نظام الثلاث سنوات، والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والدراسات والتكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج وعلى حسام صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب العائدين من الخارج.

- تسدد رسوم الامتحانات من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يسدد مبلغ 500 جنيه من كل طالب بفصول الخدمات والثانوي العام، ويجرى توريد نسبة 100 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يسدد مبلغ 300 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي الفني، ويورد بنسبة 100 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.