«التعليم العالي»: المجاميع في الماضي لم تكن طبيعية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التنسيق هذا العام قل عن العام الماضي، لافتا إلى أن العام الماضي كان يوجد 40% من شعبة العلوم حاصلين على أكثر من 90% والحاصلين على 97% لم يدخلوا مرحلة أولى وهذا أمر لا يصدقه عقل.

معدل النجاح في الماضي لم يكن طبيعيا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن معدل النجاح والمجاميع في الماضي لم تكن طبيعية، ولكن يتم تعديل هذا الوقت الحالي مع توفير تعليم صحيح، مشيرا إلى أن كل الكليات متاحة في المراحل الثانية، عدا كليات القطاع الطبي.

شراكات في تخصصات مختلفة

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية تستند على المجموع الاعتباري من خلال امتحان الطلاب لقياس اللغات والقدرات من أجل القبول في الكليات، لافتا إلى أن هناك شراكات في تخصصات الهندسة والحاسب الآلي، مؤكدا أن الجامعات الأهلية مثل الملك سلمان والجلالة بها برامج مميزة، داعيا الطلاب بالدخول على المواقع الإلكترونية من أجل معرفة البرامج المتاحة للتقديم فيها.

أهمية اختيار الطالب الكلية بنفسه ليكون مبدعا

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب أن يدخل الطلاب الكليات التي يحبونها لأنهم يبدعون فيها بشكل أكثر، كما سرد قصة دخول طالب كلية الطب بناء على رغبة والده، لكنه فشل وبعد دخوله مجال الإنتاج السينمائي نحج وأصبح معيدا بالكلية وملحن ناجح في الوقت الحالي، لذا يجب أن نترك للأبناء مساحات للإبداع لأن الوقت تغير ومتطلبات سوق العامل تتغير مع الوقت، والشخص دائما يبذل قصارى جهده في الأمر الذي يحبه وليس المجبر عليه.