«كريمة» مصابة بجلطة وطفلها يحتاج لزراعة كبد.. وسعفان: «هنعملك كل اللي عاوزاه»

«كريمة علي موسى»، مواطنة من مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، أصيبت بجلطة قبل عدة سنوات، أفقدتها الرؤية في عينها اليسرى، وتعول طفلاً صغيراً لم يتعدى عامه الثاني، يحتاج هو الآخر إلى زراعة كبد، ولم تتوقف ظروف الحياة القاسية عند ذلك الحد، بل هجرها زوجها، لتصبح بدون عائل، ولا تملك مصاريف سفر ولا علاج ابنها، حتى أصيبت بمرض السكر، ولم تعد حالتها الصحية تسعفها في توفير نفقات علاج طفلها الوحيد.

«كريمة» فقدت عينها اليسرى وطفلها «يوسف» يحتاج لزراعة الكبد

تحدثت «كريمة» عن معاناتها وطفلها الصغير لـ«الوطن»، حيث أوضحت أنها تقيم مع ابنها «يوسف» في مدينة الغردقة، وتحتاج إلى السفر من الغردقة إلى المنوفية بصفة أسبوعية، لعلاج ابنها الذي يحتاج لزراعة كبد، بحسب ما أبلغها الأطباء، إلا أنها لا تملك مصاريف علاجه، وأضافت أنها أصبحت الآن بدون عائل، بعد أن هجرها زوجها، وتعيش على مساعدة والدتها، ولكن لم تعد تستطيع تحمل ظروف الحياة الصعبة، حيث أنها تعاني من إصابه في قدمها اليسرى، كما فقدت البصر بعينها اليسرى، ولا تستطع العمل لتدبير نفقات علاج ابنها.

«كريمة»: «نفسي صوتي يوصل للرئيس»

وتابعت «كريمة» بقولها: «نفسي أعيش حياه كريمة أنا وابني، زي ما قال الرئيس، وأنا نفسي حد يوصله صوتي، وأنا عارفة إنه بيساعد كل المصريين، وأنا متأكدة أنه عايز حياه كريمة لكل المصريين».

وخلال لقاء عقده محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، بهدف العمل على تذليل العقبات التي تواجههم، طلبت «كريمة» من الوزير أن يوفر المسؤلين لها «حياه كريمة»، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير القوى العاملة: «حنعملك كل اللي انت عايزاه»

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات له أثناء قيامه بتسليم 73 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «مصر بكرة أجمل»، لتوفير فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، ووجه الوزير حديثه إلى «كريمة» قائلاً: «حاضر حنعملك كل اللي انتي عايزاه».

وأضاف «سعفان»، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن «ذوي الاحتياجات لهم علينا حقوق كثيرة، يجب أن نسعى لتقديمها إليهم»، وذلك تزامناً مع المرحلة الثانية لمبادرة «مصر بكم أجمل»، لافتاً إلى أن محافظة البحر الأحمر لديها القدرة على تنفيذ المبادرة بكفاءة عالية، أصبح لدينا قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر نعتمد عليها.