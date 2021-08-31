رئيس جامعة المنصورة الأهلية: لأول مرة سيوجد 3 أنظمة تنسيق أمام الطلاب

قالت الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إن العام الدراسي الحالي سيتم تشغيل فيه الجامعة للمرة الأولى لتحلق بجامعات الملك سلمان والعلمين الجديدة والجلالة ضمن جامعات الجيل الرابع لتخريج مبتكر يتعلم مدى الحياة من أجل تحقيق قيمة مضافة للمجتمع والجامعي، لافتا إلى أن المناخ الجامعي يساعد الطالب على الإبداع، مشيرا إلى أن الجامعة مجهزة بأحدث نظم التعليم والتعلم.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» على قناة «Extra News»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن كلية الهندسة بها برامج تقنية تتخصص في العمارة والبترول، ويتم التركيز على أبعاد جديدة مثل دور العمارة في البيئة، مبينا أنه يتم إضافة بُعد دولي في الجامعة لكلية الحقوق من أجل يكون مؤهلا لسوق العمل.

اختلاف القبول بالجامعات الأهلية عن الحكومية والخاصة

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن القبول بالجامعات الأهلية مختلف عن القبول بالجامعات الحكومية والخاصة، وتم فتح القبول من نهاية شهر يونيو الماضي لخريجي الثانوية العامة وباقي المدارس، ويتم التقديم عن طريق موقع الجامعة، حيث يتم إجراء 3 امتحانات للطالب منها امتحان يقيس التفكير النقدي للطالب في مجال الذي ينوي الدخول إليه، والامتحانات تشكل 30% من درجة قبوله بالكلية، و70% أخرى على مجموعه بالثانوية العامة، وبعد جمعها معا يسمى المجموع الإجباري، وهي الطريقة الوحيدة للقبول بالكليات الأهلية، وتكون الامتحان كلها عبر الإنترنت والتصحيح يكون فيها إلكتروني.

لأول مرة 3 أنظمة تنسيق للقبول بالجامعات

وأشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إلى أن الطالب المصري يحق له الالتحاق بثلاث أنظمة للتنسيق، وهي التنسيق الحكومي وتنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الأهلية الذي سيظل مفتوحا حتى نهاية شهر سبتمبر، موضحا أن الدولة اختارت أماكن للجامعات الأهلية لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومجتمعات معروفة بعد أن كانت هذه الأماكن مأهولة لمدة شهرين في العام فقط لأنها مصايف، لكي تصبح ممتلئة طوال العام بالطلاب.