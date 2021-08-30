أسعار الجامعات الأهلية في مصر 2021-2022.. تبدأ من 31 ألف جنيه

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية، وتزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار الجامعات الخاصة2021-2022، بعد انخفاض نسب القبول بالكليات داخل الجامعات الأهلية.

أسعار الجامعات الأهلية 2021-2022

جاءت أسعار جامعة المنصورة الجديدة 2021 كما يلي:

– مصاريف كلية الطب 105 آلاف جنيه.

– مصاريف كلية الأسنان 97 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

– مصروفات كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الفنون 49 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

– مصاريف كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العمارة 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الجلالة 2021 -2022

أعلنت جامعة الجلالة الرسوم والمصاريف للعام الدراسي الجديد 2021، والتي جاءت بناء على نوع التخصص أو الكلية:

- كلية الطب 105 آلاف جنيه مصري.

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه مصري.

- كلية الصيدلة 85 ألف جنيه مصري.

- كلية الهندسة 69 ألف جنيه مصري.

- كلية التمريض 31 ألف جنيه مصري.

- كلية العلوم الاجتماعية 43,000 جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43,000 جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45,000 جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46,000 جنيه.

- مجال السياحة والضيافة 40,000 جنيه.

- مجال الإنتاج الإعلامى 50,000 جنيه.

- مجال الفنون 49,000 جنيه.

- مجال العلوم الهندسية 69,000 جنيه.

- مجال علوم وهندسة الحاسبات 69,000 جنيه.

- مجال العمارة 69,000 جنيه.

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58,000 جنيه.

- مجال الصناعات التكنولوجية 39,000 جنيه.

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48,000 جنيه.

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43,000 جنيه.

- مجال الزراعات الصحراوية 43,000 جنيه.

- مجال الطب 105,000 جنيه.

- مجال طب الأسنان 97,000 جنيه.

- مجال العلوم الصيدلية 85,000 جنيه.

-مجال العلاج الطبي 63,000 جنيه.

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39,000 جنيه.

- مجال علوم التمريض 31,000 جنيه.

- مجال الطب البيطري 60,000 جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2021

-مجال الطب 105 آلاف جنيه.

- مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه.

- مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة العلمين الأهلية 2021

-مصاريف كلية الطب 105 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الأسنان 97 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

-مصاريف كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- مصاريف كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإنتاج الإعلامي 50 إلف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون 49 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية

1. أصل شهادة الثانوية موثقا من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.