تنسيق الجامعات الأهلية 2021 وطريقة التقديم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2021، موضحة أن التنسيق يجرى إلكترونيًا، و من المقرر أن يبدأ غدًا الثلاثاء إلى السبت المقبل، موضحة أنه يجرى إعلان نتيجة التنسيق يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر، مشددة على الطلاب بضرورة التدقيق في كتابة البيانات التي تتمثل في رقم الجلوس والرقم السري.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية

- كلية الطب البشري 85%.

-كلية طب الأسنان 80%.

-كلية العلاج الطبيعي 80%.

-كلية الصيدلة 80%.

-كلية الطب البيطري 75%.

- كلية الهندسة 70%.

- كلية علوم الحاسب 65%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 60%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 60%.

- كلية العلوم الأساسية 58%.

- كلية الفنون 60%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية اللغات والترجمة 55%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة 55%.

- كلية الزراعة 55%.

- كلية الحقوق 55%.

- كلية التمريض 55%.

إجراءات تنسيق الجامعات الأهلية

- بعد الانتهاء من الاختبارات يجرى حساب مجموع اعتباري للطالب يمثل «70% على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% عل اختبار التفكير النقدي».

- يمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقًا لما سجل فيه من قطاعات.

- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

- ترتيب الطلاب طبقًا للمجموع الاعتباري، ويجرى التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبة الأولى أو الثانية، و ترشيحه على الرغبة المناسبة لمجموعه الاعتباري.

- إرسال بريد إلكتروني للطالب الذي يُرشح للقبول، ليقوم بتسليم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشئون الطلاب في الجامعة المرشح للقبول بها.

- بعد استنفاذ عدد الطلاب المطلوبة، أو استنفاذ رغبات الطالب تُرتب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري في قائمة انتظار.

- الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، يجرى إبلاغه برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.