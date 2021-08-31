توجيهات بإرشاد خريجي الثانوية لاجتياز اختبارات الجامعات الأهلية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة، اجتياز اختبارات القبول الإلكتروني الموحدة بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بحسب بيان عن الوزارة، بأنّ الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) ستعقد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 سبتمبر 2021.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وأجاب عنها وقدّمها للطلاب في شكل دليل إرشادي يساعدهم على معرفة كيفية القبول بالجامعات الأهلية.

يشترط اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة للقبول في الجامعات الأهلية

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أنّ القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، حيث تُعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg.

نظام القبول بالجامعات الأهلية يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أنّ نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، كما أنّ الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.

وأوضح الدكتور إبراهيم فتحي، رئيس لجنة التنسيق للجامعات الأهلية، أنّ الطلاب يؤدون الاختبارات الإلكترونية الموحدة في 8 مراكز معدة جيدا لإجراء الاختبارات الإلكترونية، وتشمل هذه المقرات الجلالة وحلوان والمنصورة وبنها وأسيوط وشرم الشيخ وراس سدر وبورسعيد، ويتم اختيار مركز الاختبارات الإلكترونية الأقرب لسكن الطالب لأداء الاختبار الإلكتروني.

ووضع المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي عدد من التوضيحات لإزالة الغموض لدى الطلاب الجدد، ومعرفة نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الأهلية 2021-2022، في عدد من الأسئلة كما يلي:

ما الجامعات الأهلية التي تطبق نظام القبول الإلكتروني الموحد؟

4 جامعات، وهي: الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، والمنصورة الجديدة.

ما الموقع الإلكتروني للقبول بالجامعات الأهلية؟

يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg.

ما الشهادات التي يُطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية؟

يُطبق النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).

ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟

يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، والمنصورة الجديدة) على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).

ما البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع؟

• يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات الأهلية؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهي على النحو التالي:

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سلمان الدولية https://ksiu.edu.eg.

- الموقع الإلكتروني لجامعة الجلالة https://www.gu.edu.eg/.

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة العلمين الدولية https://aiu.edu.eg/.

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة https://www.nmu.edu.eg.

ما القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية؟

• التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

• أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، إذ إنّه الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

• يفضل استخدام مستعرض google أو Microsoft edge.

• لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

• إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

• الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

• تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

• يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

هل توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب؟

• يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنّه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

هل يشترط إجراء اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

• نعم، يشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة) اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

كيف يعرف الطالب موعد الاختبار؟

• عن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية:http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx)).

أين تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية؟

• تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

هل يمكن إجراء اختبارات القبول الإلكترونية أونلاين للطلاب المقيمين خارج مصر؟

• نعم، يمكن إجراء الاختبارات أونلاين للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات (أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم).

كيف يعرف الطالب نتيجة التنسيق؟

• يمكن للطالب معرفة نتيجة ترشيحه والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيده بالجامعة التي رشح لها بالدخول بالحساب الخاص بالطالب على موقع تسجيل الرغبات الموحد https://admission.egypt-hub.edu.eg.

ما نظام اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع؟

• تنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين: الأول: يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

الاختبار الثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقيس الاختبار مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

هل يمكن للطالب التقدم لأكثر من قطاع؟

• نعم، يمكن للطالب التقدم لأكثر من رغبة تقع في أكثر من قطاع ومن ثم يجرى للطالب أكثر من اختبار معرفى وفقًا للقطاعات المتقدم لها.

ما إجراءات القبول النهائية للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

• يتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

• في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

• تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر، وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

• يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في أحد المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

• يستخرج الطالب كارنيه الجامعة، ويصبح طالبًا ملتحقًا بها.

• يُعقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية، ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.

• يلتقي الطالب بعد ذلك المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب، وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول.

• يسدد الطالب باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائمًا.

ما الإجراء المتبع حال عدم رفع جميع مستندات الطالب على الموقع بعد الانتهاء من التسجيل والدفع والامتحان؟

• يمكن للطالب تسليم جميع المستندات في لجنة الاختبار المحددة له، أو تسليمها لمكتب القبول والتنسيق ب 96 ش أحمد عرابى – المهندسين – الدور الحادي عشر.

ما موقف الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول بالجامعات الأهلية الأربع؟

• سيتم إبلاغ الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.