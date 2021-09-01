الطرق البديلة لنفق الأوتوستراد.. مغلق 15 يوما لتنفيذ «الدائري الأوسطي»

بدأت الإدارة العامة للمرور قبل قليل، تفعيل الطرق البديلة بعد غلق نفق الأوتوستراد، للتسهيل على المواطنين ومنع التكدسات المرورية، حيث نشرت الإدارة العامة للمرور قواتها الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث جار تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ أعمال التشطيبات بنفق الأوتوستراد، وذلك من اليوم 1/ 9 ولمده 15 يوما، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة.

الطرق البديلة لنفق الأوتوستراد

وترصد «الوطن» الطرق البديلة خلال فترة الغلق، تسهيلًا على المواطنين وسائقي السيارات الأجرة، كما يلي:

- من يرغب في استخدام نفق الأوتوستراد يسلك مسطح النفق المؤدي إلى مطلع طريق الأوتوستراد في اتجاه مدينة 15 مايو، ويسير مسافة 2.7 كيلو متر.

- نفق الأوتوستراد مغلق في اتجاه واحد فقط للقادم من طريق الواحات.

- من يسير أعلى كورنيش النيل تجاه أعلى طريق القطامية، عليه الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران بالمأوى الأوسط باتجاه المعادي، ثم يمينا إلى المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري الأوسطي باتجاه طريق القطامية.

حملات مرورية لرصد حالة الطرق السريعة

وكانت الإدارة العامة للمرور، أوضحت أنّ الأعمال تتم بالتنسيق مع الشركة المنفّذة، لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، تشن الإدارة العامة للمرور حملات مرورية على الطرق السريعة والميادين، لرصد الحالة المرورية في الشوارع ومنع الظواهر السلبية ومواجهة الخارجين عن القانون، خاصة من يسير عكس الاتجاه.

كما شنّت إدارة المرور حملات على المواقف في القاهرة والجيزة، لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، الذين يمارسون أعمال البلطجة ضد المواطنين، سواء من السائقين أو غيرهم من الأشخاص الذين يتخذون من المواقف نشاطًا لبيع المشروبات من أجل التستر في ترويج المخدرات.