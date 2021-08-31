تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال «نفق الأوتوستراد»

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة تزامناً مع تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الأوسطى قطاع «الأوتوستراد – كورنيش النيل»، وتنفيذ أعمال التشطيبات بنفق الأوتوستراد الأمر الذى يستلزم إجراء تحويله مرورية بنحو:

غلق نفق الأوتوستراد فى اتجاه واحد فقط للقادم من طريق الواحات وأعلى كورنيش النيل اتجاه أعلى طريق القطامية، موضحة أنه لمن يرغب فى استخدام نفق الأوتوستراد يقوم باستخدام مسطح النفق المؤدى إلى مطلع طريق الأوتوستراد فى اتجاه مدينة 15 مايو والسير لمسافة 2.700 كيلو متر.

ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران بالمأوى الأوسط اتجاه المعادى ثم يميناً المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه طريق القطامية وذلك من الساعة 8.00 صباحاً يوم الأربعاء 1/9/2021 ولمدة 15 يوما، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.