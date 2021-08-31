من «صحة النواب» إلى الحكومة.. تحذير عاجل من الموجة الرابعة لكورونا

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من حالة التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته التي حذرت منها وزارة الصحة مع انتشار الموجة الرابعة بداية من شهر سبتمبر.

صحة النواب: الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الموجة الرابعة

وطالب النواب لجنة الصحة بالمجلس المواطنين بالالتزام بالإجراءات، مطالبين الحكومة بإعادة تطبيق غرامة الكمامة والإجراءات الأخرى ومنها الالتزام بالمسافات الأمنة.

وأعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنها على تواصل دائم مع وزارة الصحة، لمتابعة إجراءات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومنع تفشي الفيروس.

وأكد محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» على ضرورة العودة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة لحماية المواطنين، في ظل زيادة عدد حالات الإصابة في الأيام الأخيرة وبدء الموجة الرابعة.

وطالب أبو الخير باتخاذ كافة الاستعدادات في وقت مبكر وقبل انتشار الحالات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

سلطان: لا يجب انتظار تفشي الوباء لاتخاذ الإجراءات

ومن جانبه، دعا محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى العودة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتقليل التزاحم في أماكن الخدمات والمناطق الترفيهية وتلقيح أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.

وطالب «سلطان» بعدم انتظار انتشار الفيروس وظهور الحالات مثل المرات السابقة والبدء مبكرا بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل الأماكن، وخاصة المصالح ومناطق الخدمات والمواصلات، والأسواق وأماكن التجمعات، مشددا على أن الالتزام حماية للجميع من الإصابة.

شكيب: بيان عاجل وعلى الحكومة أن تقدم حصرا بعدد من تلقوا اللقاح

ومن جانبه، أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، ضرورة بدء الاستعداد مبكرا لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التي عانت من الإصابات في الموجة السابقة ولابد من مواجهة مبكرة.

وأكد «شكيب» أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزيرة الصحة بمجرد بدء انعقاد البرلمان في شهر أكتوبر لمعرفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا ونسب تنفيذ تلقيح المواطنين حتى الآن مطالبا بحصر من الحكومة يوضح عدد من تلقوا اللقاح.