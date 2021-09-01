درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية انخفاض طفيف بالرطوبة وهبوب رياح

سجلت درجات الحرارة في مدينة الإسكندرية، اليوم، ارتفاعا طفيفا صاحبه طقس مشمش على المدينة الساحلية، مع طقس رطب مع بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث وصلت الحرارة إلى 31 درجة مئوية، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم في المدينة الساحلية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 1 سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، لتتراجع حدة موجة الحر على عكس أول أيام الأسبوع، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 59%، مع وصول سرعة الرياح إلى 21 كيلومترًا في الساعة.

انخفاض الرطوبة في الإسكندرية

فيما تشهد لأول مرة الرطوبة معدل الانخفاض مع بداية شهر سبتمبر حيث انخفضت درجتين عن معدلها الثابت والمرتفع في شهر أغسطس، بالتزامن مع أشعة الشمس الحارقة.

سرعة الرياح وتحذيرات الشواطئ

فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عددا من التحذيرات على المصطافين بسبب زيادة سرعة الرياح في الساعة، حيث تسبب ذلك في ارتفاع موج البحر، بالإضافة إلى اضطراب البحر وحدوث دوامات داخل المياه تتسبب في سحب للمصطافين، والذي من الممكن أن يؤدي إلى غرق المواطنين خاصة للأطفال الصغار والشباب.

شواطئ الإسكندرية

واستقبلت شواطئ الإسكندرية الرواد والمصطافين من المحافظات المجاورة للاستماع بالبحر والطقس والابتعاد عن الموجه الحارة التي تجتاح المحافظات المجاورة.

وشهدت الشواطئ تزاحما كبيرا وصل إلى نسب إشغال 100% بسبب وصول دفعات كبيرة من سكان المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية للاستمتاع والتنزه.