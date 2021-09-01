3 حضانات نموذجية تحت إشراف «التضامن» في حدائق أكتوبر قريبا

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنّه جارٍ تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان المدينة، كما جرى الانتهاء من تنفيذ وتسليم مقار الحضانات لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، في إطار حرص جهاز المدينة على توفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، بحسب بيان عن وزارة الإسكان، أنّه سيتم تشغيل حضانة منطقة الـ1185 عمارة إسكان اجتماعي، وتشغيل حضانة بمنطقة ابني بيتك 3، وحضانة بمنطقة الـ247 عمارة إسكان اجتماعي خلال هذا الشهر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جرى أيضا تسليم حضانتين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي 207 عمارات و288 عمارة بمشروع سكن مصر، وسيتم تشغيلهما في أقرب وقت، مشيرا إلى أنّه جرى تسليم مباني الحضانات تحت إشراف المهندس ياسر عبدالحليم، نائب رئيس الجهاز للإسكان، ومسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز.