«الصحة»: لقاحات كورونا لا تُسبب جلطات

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، من قيام شخص مصاب بـ«الدرن» بأخذ لقاح المضاد لكورونا أثناء تناوله علاج «الدرن»، موضحًا أنه لو كان الشخص قد تعافى من الدرن فيأخذ اللقاح بشكل طبيعي بدون أي مشكلات: «لو لسه لم يتعاف من الدرن، يخلص الأدوية الأول بتاعة الدرن، وبعدين ياخد اللقاح، ومش هيبقى فيه أي مشكلة».

التهاب المريء لا يتعارض مع اللقاح المضاد لكورونا

وأضاف « حسني»، خلال حواره في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، والذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن التهاب المريء لا يتعارض مع اللقاح، فالشخص الذي يعاني من التهاب المريء يمكن أن يحصل على لقاح كورونا، موضحًا أن الشخص الذي حصل على لقاح فايزر في الخارج، ويريد أن يأخذ الجرعة الثانية يمكنه تناول نفس اللقاح أيضًا وهو «فايزر».

اللقاحات المستخدمة لكورونا لا تُسبب جلطات بشكل عام

وعن تسبب لقاحات كورونا في حدوث بعض الجلطات، أكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان أن اللقاحات المستخدمة لكورونا لا تُسبب جلطات، موضحًا أن اللقاح الصيني آمن، وله فاعلية كبيرة جدًا، وجيدة للغاية، «بس فيه بعض اللقاحات قد تُسبب جلطات لـ 5 أشخاص لكل مليون، وهذا لا يوجب تعميم أنها تُسبب جلطات، وهناك لقاحات تسبب التهابات في الأعصاب لشخص من كل 100 ألف، بس اللقاحات كلها أمان وذات فاعلية، واللقاح الصيني لا يُسبب أي أعراض جانبية».