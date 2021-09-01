بعد زيادة الإقبال.. كل ما تريد معرفته عن مقر تلقي لقاح كورونا بمدينة البعوث الإسلامية

يزداد الإقبال هذه الأيام على تلقي لقاح كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، وتعد الإسكندرية من أكبر المحافظات الساحلية التي تشهد كثافة سكانية عالية، وإقبالا على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتستقبل عيادات مدينة البعوث الإسلامية، بالعصافرة في مدينة الإسكندرية، المواطنين الراغبين في تلقي لقاح «كوفيد 19».

عنوان مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية

ويمكن للمواطنين الحصول على اللقاح، بعد التسجيل على موقع الوزارة، من خلال التوجه إلى فرع العصافرة بحري طريق الجيش الكورنيش العصافرة بحرى - الاسكندرية، بالقرب من فندق ضباط القوات المسلحة التليفون: 035560490 - 035488932، ويتم دخول مدينة البعوث الإسلامية من شارع جمال عبد الناصر أمام اسواق الشريف، بجوار مسجد عبد الحليم.

المركز يستقبل غير المسجلين إلكترونيا

وبسرعة فائقة وخدمة مميزة وسريعة، إضافة إلى عدم التزاحم تتمكن من الحصول على اللقاح، حيث تستقبل المدينة المواطنين الغير مسجلين إلكترونيا، إضافة إلى المواطن الذي سجل ولم تصل إليه أى رسالة إلكترونية، أو من سجل منذ فترة ومر على ميعاده ولم يتمكن من الذهاب.

ويتم التعامل وفقاً لسحب الأرقام، حيث يتم التسجيل والحصول على اللقاح وإعطاء استمارة للجرعة الثانية، ويعد المركز واحدا من أهم مراكز تلقي لقاح كورونا في الإسكندرية.

أنواع لقاح كورونا المتوافرة بمدينة البعوث الإسلامية

ويتوفر بالمركز، العديد من أنواع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، من بينها «استرازينيكا وسينوفاك»، حيث يحدد الحصول على نوع اللقاح من قبل الطبيب بعد تحديد حالته الصحية.

مواعيد العمل بمدينة البعوث الإسلامية

يبدأ العمل من الساعه 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءًا.

«صحة الإسكندرية»: المحافظة حققت نسبة عالية في الحصول على اللقاح

وفي إطار التسهيلات على مواطني الإسكندرية والمسافرين إليها لتلقي اللقاح، أوضح الدكتور سعيد السعقان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن مدينة البعوث الإسلامية، تستقبل المواطنين من أهالى المدينة إضافة إلى المسافرين، فهي تعد مركز من المراكز الكبري المخصصة لتلقي لقاح كورونا من أجل استقبال المواطنين للحصول على اللقاح.

وأضاف أن الإسكندرية تعمل في الفترة الحالية على زيادة نسبة أعداد الحاصلين على اللقاح، خاصة وأنها من المحافظات الأولى التي حققت نسبة عالية في الحصول على اللقاح.