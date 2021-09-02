سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2-9-2021

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يعد المعدن الأصفر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في البورصات العالمية الذي تأرجح بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 901 و903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 788 و790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، نحو 914.81 جنيه، و58.25 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 800.48 جنيه، و50.97 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 686.12 جنيه، 43.69 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي ذات الصدد، أكّد الدكتور واصفي واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ الذهب ارتفع الأيام الماضية بنحو 22 جنيهًا، وعاد للاستقرار خلال يومي السبت والأحد، بسبب إجازة البورصة العالمية، مشيرا إلى صعوبة تحديد انخفاض الذهب من عدمه خلال الفترة القادمة.