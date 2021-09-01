حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

أمرت نيابة أول الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في «الحبوب المخدرة»، وتوزيعها على المدمنين على نشاط واسع.

وواجه فريق من النيابة العامة المتهم ويدعي «م.هـ» 27 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة «البلابسة» بالمضبوطات التي ضبطت بحوزته، وتحريات البحث الجنائي حول إتجاره فيها.

القبض علي المتهم بأقراص مخدرة

وكانت قد ألقت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص، تقترب من 1000 قرص مخدر.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد البيومي معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، إلى أماكن تردد المتهم وترويجه للمواد المخدرة في دائرة القسم، وبإعداد خطة مكبرة تمكن من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة.

وتأتي الحملة، ضمن الضربات الموجعة التي يوجهها رجال البحث الجنائي في الإسماعيلية، لمروجي المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.

القبض على أحد أشهر مروجي البانجو

ومن ناحية أخرى، كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم أول الاسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي القبض على احد اكبر تجار مخدر «البانجو» خلال حملة أمنية مكبرة الشهر الماضي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد تردد أحد الأشخاص ويدعي فهد.س وشهرته "ابو عدي" علي داىؤة القسم لترويج المزاد المخدرة.

وبتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، ضم الرأئد احمد البيومي معاون أول مباحث القسم والنقباء أحمد يحي وأحمد بهاء توصلت التحريات الي تحركات المتهم وبحوزته المواد المخدرة.

وأسفرت حملة مكبرة عن ضبط المتهم، وبحوزته لفافات كبيرة من مخدر البانجو، تزن الواحدة 3 كيلو جرام قبل توزيعها على صغار التجار والمدمنين.