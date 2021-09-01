ضبط 9475 شخصا دون كمامة وتحريز 1236 شيشة

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9475 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9422 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 782 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما أسفرت الحملات، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 207 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1236 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.