ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة المرور التابعة لـ وزارة الداخلية تكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2179 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 178 مخالفة السير دون تراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائي، 22 مخالفة لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.