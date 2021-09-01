ضبط 61 كيلو حشيش وبانجو وهيروين خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 152 متهما، وتنفيذ 82430 حكما قضائيا بإجمالي 6016 محكوما عليهم، وضبط تشكيلين عصابيين.

ضبط 260 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 260 قضية مخدرات، بينها كمية من مخدر الحشيش وزنت 34,127 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 21,022 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 6,166 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,400 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 903 جرامات، كمية من مخدر شابو وزنت 880 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 480 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 20 جراما، و2849 قرصا مخدرا.

ضبط 30 متهما هاربا

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، أسفرت الحملات عن ضبط 30 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 25 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 322 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، جرى إعادة 5 دراجات نارية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 23541 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.