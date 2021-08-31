ضبط تاجر مخدرات بحيازته 10 كيلو «بانجو» في أسوان

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، ممارسة عاطل- له معلومات جنائية-، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، لنشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات، كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول».

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.