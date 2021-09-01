5 تجار مخدرات في قبضة أمن الدقهلية.. سقطوا بـ42 طربة حشيش خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات، وتمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 5 تجار وبحوزتهم 42 طربة حشيش مخدر، 3 منهم من تجار المخدرات بالجملة، واثنان جاءا إلى الدقهلية من محافظتي الغربية والشرقية.

القبض على «عصابة سمعة» لتجارة المخدرات

تحركات واسعة وأكمنة سرية لضبط تجار المخدرات بتعليمات من اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، وبإشراف اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بدأت بكمين على طريق «المنصورة- المنزلة» بالقرى من قرية الرياضة مركز منية النصر تمكن خلاله الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث منية النصر من ضبط «عصابة سمعة» والمكونة من 3 أشخاص ويحضرون إلى قرى منية النصر لترويج الحشيش على صغار التجار، وتم ضبطهم في سيارة ملاكي وبحوزتهم 6 طرب حشيش ومبلغ 14 ألف جنيه من حصيلة بيع المواد المخدرة، و3 هواتف محمولة، لتسهل التواصل مع عملائهم.

وتبين أن المتهمين هم: «خالد إ. أ.»، 28 عاما، عاطل، وشهرته «سمعة» ومقيم بناحية مركز طلخا، والسابق اتهامه في 3 قضايا، و«السيد ع. م.»، 58 عاما، صاحب شركة، مقيم بالمنصورة، والسابق اتهامه في 5 قضايا، و«حازم م. ح»، 21 عاما، عامل، من مدينة المنصورة.

القبض على تاجر مخدرات من الشرقية في المنصورة بـ24 طربة حشيش

وسقط تاجر مخدرات يدعى «وائل. ع. ح»، 42 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، في قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا أثناء تواجده أمام قرية «منية سمنود»، دائرة مركز أجا وبحوزته 24 طربة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 22 جنيها، هواتف محمول، وسلاح أبيض.

ضبط تاجر مخدرات على طريق المنصورة

وجاء خامس تجار المخدرات الذين تم إلقاء القبض عليهم من محافظة الشرقية للإتجار في المخدرات، وجرى ضبطه على طريق «أجا -المنصورة»، أمام قرية «منية سندوب»، مركز المنصورة، ويدعى «عبدالكريم .أ .م»، 20 عاما، عاطل، ومقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.

وحرر عن ذلك المحاضر اللازم للعرض على النيابة العامة.