ضبط 149 قطعة سلاح و264 قضية مخدرات وتنفيذ 61608 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 149 قطعة سلاح ناري، بحوزة 128 متهما، وذلك على النحو التالى: 10 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و15 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و113 فرد محلي، و171 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزينة متنوعة، و237 قطعة سلاح أبيض.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 61608 أحكام قضائية متنوعة، بإجمالي 4898 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي: 296 حكم جناية، و18807 أحكام حبس جزئي، و3450 حكم حبس مستأنف، و29449 حكم غرامة، 9606 مخالفات.

- في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

- في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 264 قضية مخدرات، بإجمالي 289 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 171.460 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7.024 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4.212 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1.221كيلو جرام، وكمية من مخدر شابو وزنت 1.172 كيلو جرام، وكمية من مخدر إستروكس وزنت 987 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 450 جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 جرام، و159 أمبول مخدر، و4359 قرص مخدر.

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 39 متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 33 متهما.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 322 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26541 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.