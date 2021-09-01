بلاغ ضد «محبوس» بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من 3 أشخاص

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 3 مواطنين، اتهموا فيه أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم؛ بزعم استثمارها في تجارة الأدوية، وإيهامهم بمنحهم أرباح، واستيلائه على الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

المتهم تلقى أكثر من 10 ملايين جنيه من الشاكين

وأكدت التحريات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، صحة الواقعة، وتبيّن أنّ أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، تلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، بغرض استثمارها في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنّه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

وأضافت التحريات أنّ المشكو في حقه المذكور محبوس حاليا على ذمة قضية «شيك» ومحكوم عليه فيها بالحبس لمُدة 3 سنوات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.